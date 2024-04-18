مستخدمو “إكس” يشتكون عدم فتح الروابط الخارجية

واجه عددًا من مستخدمي موقع التواصل الاجتاعي “إكس” (تويتر سابقًا) مشكلة في فتح الروابط الخارجية بالمنصة.

واشتكى عددًا من المستخدمين من عدم إمكانية فتح الروابط الخارجية بمنصة التواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

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وعلق عددًا من مستخدمي المنصة، على حساباتهم بسبب المشكلة، وكتب عددًا منهم: “أستطيع الوصول إلى الروابط الخارجية”.

ولم يصدر أي تعليق من الحسابات الرسمية التابعة للمنصة المملوكة لإيلون ماسك، بعد.

وبعد دقائق من المشكلة التي واجهت عددًا كبيرًا من المستخدمين، عادت الخدمات إلى طبيعتها على منصة “إكس”.