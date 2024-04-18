7 ضربات ضد مهربي ومروجي المخدرات في مناطق متفرقة بالسعودية

نجحت الجهات الأمنية في إحباط العديد من عمليات تهريب وترويج المخدرات خلال الساعات الماضية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها.

منطقة جازان

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، اليوم الخميس، في إحباط تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأكدت الدوريات البرية لحرس الحدود، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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وتمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر من إحباط تهريب 130 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 36 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة.

وأشارت دوريات الأفواج الأمنية، أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب 128 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة عسير

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، من إلقاء القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 38 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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وأشارت إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص

المنطقة الشرقية

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، القبض على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

جدة

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية ومواطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

وأكدت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.