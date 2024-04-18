“الشفافية وعدالة المنافسة” سمة بيانات أندية الصندوق ضد الهلال

أعلنت الأندية الثلاثة الأهلي والنصر والاتحاد، رفضهم لتأجيل مباراة الأهلي والهلال في الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أعلنت عن تأجيل مباراة الهلال والأهلي في الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن، وكان ذلك مساء أمس الأربعاء.

وتأجلت مباراة الهلال والأهلي إلى يوم 6 مايو الشهر المقبل، بدلًا من إقامتها غدًا الجمعة.

ورفضت أندية الصندوق تأجيل مباراة الأهلي والهلال، حيث أعلن الاتحاد رفضه لتأجيل المباراة في بيان رسمي أصدره أمس، مشيرًا إلى أن ذلك التأجيل يهدد مبدأ تكافؤ الفرص وتعرض النمور لضغط مباريات.

وفي نفس السياق أعلن النصر رفضه لتأجيل مباراة الأهلي والهلال مطلبًا رابطة الدوري السعودي، بالالتزام بنفس موقفها السابق طوال الموسم، وأوضح بأن الرابطة رفضت تأجيل مباراة النصر أمام الاتفاق، بتاريخ 14 أغسطس، وكان لدي الفريق مباراة هامة في بطولة كأس الملك سلمان لأندية الأبطال بتاريخ 12 أغسطس، وذلك وفقًا للبيان الذي أصدره العالمي.

أما النادي الأهلي فقد رفض تأجيل مباراته أمام الهلال، معللين السبب بأنهم تمسكوا بإقامة المباراة المذكورة في موعدها، وأن التأجيل لا يحفظ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية، ويعد خروجًا عن روح اللعب النظيف والشفافية في كرة القدم. طالع البيان كامل من هنا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 77 نقطة في رصيده، جمعهم من 27 لقاء، حيث فاز الزعيم في 25 مباراة، وتعادل في مواجهتين فقط، ولم يخسر خلال مشواره في البطولة.

بينما يتواجد النصر في الوصافة برصيد 65 نقطة، أي بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، وفاز العالمي في 21 مباراة، بينما تعادل في مباراتين، وسقط في فخ الهزيمة 4 مرات.

أما الأهلي فيتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 52 نقطة في رصيده، ويأتي الاتحاد في المرتبة الرابعة ويملك 47 نقطة.