5 معلومات عن مباراة ليفربول وأتالانتا قبل مواجهة اليوم

يخوض فريق ليفربول مباراة اليوم أمام أتالانتا، والتي تقام ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، موسم 2023/2024.
وكان فريق ليفربول تأهل للدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب سبارتا براج بنتيجة 11/2، بمجمع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد أتالانتا لذات الدور بعدما تخطى عقبة سبورتينج لشبونة بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.
وكان ليفربول قد تعرض للهزيمة أمام أتالانتا بثلاث أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أنفيلد”، بذهاب دور ربع النهائي للبطولة.
وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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التقى الفريقين 3 مرات من قبل، ونجح فريق أتالانتا في الفوز بمواجهتين، في مقابل فوز ليفربول مرة واحدة.
ويعلق على أحداث مباراة ليفربول حفيظ دراجي.
ويلتقي الفريق المتأهل مع المتأهل من مباراة مارسيليا وبنفيكا، وذلك في دور نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.