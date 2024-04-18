5 معلومات عن مباراة ليفربول وأتالانتا قبل مواجهة اليوم

يخوض فريق ليفربول مباراة اليوم أمام أتالانتا، والتي تقام ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، موسم 2023/2024.

وكان فريق ليفربول تأهل للدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب سبارتا براج بنتيجة 11/2، بمجمع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد أتالانتا لذات الدور بعدما تخطى عقبة سبورتينج لشبونة بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

وكان ليفربول قد تعرض للهزيمة أمام أتالانتا بثلاث أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أنفيلد”، بذهاب دور ربع النهائي للبطولة.

5 معلومات عن مباراة ليفربول وأتالانتا:

الموعد:

وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة:

beIN Sports HD 1

Sport TV2 Portugal

beIN Sports HD 1 English

تاريخ المواجهات:

التقى الفريقين 3 مرات من قبل، ونجح فريق أتالانتا في الفوز بمواجهتين، في مقابل فوز ليفربول مرة واحدة.

معلق المباراة:

ويعلق على أحداث مباراة ليفربول حفيظ دراجي.

الفريق المتأهل:

ويلتقي الفريق المتأهل مع المتأهل من مباراة مارسيليا وبنفيكا، وذلك في دور نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.