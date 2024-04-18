دراسة تكشف مخاطر الوجبات السريعة على أدمغة المراهقين

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا أن تناول المراهقين للوجبات السريعة الغنية بالدهون والسكريات قد يُسبب تلفًا طويل الأمد في الدماغ، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة بشكل دائم.

شملت الدراسة مجموعتين من الفئران، تم إطعام إحداهما نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون والسكريات، بينما تناولت المجموعة الأخرى نظامًا غذائيًا صحيًا، وخضعت جميع الفئران لاختبارات الذاكرة، وقياس مستويات ناقل عصبي مهم للذاكرة والتعلم في الدماغ.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون والسكريات عانت من ضعف مستمر في الذاكرة لا يمكن إصلاحه حتى بعد التحول لنظام غذائي صحي، وفق صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

يُعزى هذا التأثير الضار إلى تأثير الدهون والسكريات على مستويات ناقل عصبي يسمى الأسيتيل كولين، والذي يلعب دورًا هامًا في وظائف الدماغ، حيث ترتبط انخفاض مستوياته بمرض ألزهايمر وضعف الذاكرة.

وحذّر الدكتور سكوت كانوسكي، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة جنوب كاليفورنيا، من مخاطر الوجبات السريعة على صحة الدماغ لدى المراهقين.

وأشار إلى أن “هذه النتائج تثبت أن تأثير تناول الوجبات السريعة قد يستمر إلى الأبد، وأن المراهقين قد يعانون بسببها ضعفاً دائماً في الذاكرة.”

وتُعد هذه الدراسة إضافة إلى سلسلة من الأبحاث التي تُشير إلى مخاطر الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الوجبات السريعة، على الصحة العامة، بما في ذلك تدهور الصحة العقلية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني والوفاة المبكرة.