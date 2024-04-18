 التعادل الإيجابي يحسم مباراة التعاون والخليج بدوري روشن

حسم التعادل الإيجابي مباراة التعاون والخليج بهدف لمثله في الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى التعاون مع نظيره الخليج في المباراة التي جمعت الفريقين بافتتاح الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن.

وسجل عبد الفتاح آدم لاعب التعاون هدف فريقه في شباك الخليج بالدقيقة 21 من زمن المباراة، فيما أحرز زميله عوني السلولي هدف لفريق الخليج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45+5.

وبهذا فقد حصد كل فريق نقطة في رصيده، وأصبح رصيد التعاون 48 متواجدًا في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، حصيلة 28 جولة، حيث فاز في 13 لقاء، وتعادل في 9 مباريات، بينما خسر في 6 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الخليج في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 36 نقطة في رصيده، حيث فاز في 9 مواجهات، وتعادل 8 مباريات، وتعرض للهزيمة في 11 لقاء.