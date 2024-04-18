الشباب بالقوة الضاربة أمام أبها في دوري روشن

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم تشكيلته الرسمية استعداداً لمواجهة فريق أبها، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ويطمح الشباب إلى استعادة نغمة الانتصارات مجددًا بعد السقوط في فخ التعادل أمام الطائي في الجولة السابقة، بحثًا عن تحسين وضعية الليوث على لائحة المسابقة، فيما يبحث أبها عن النقاط الثلاث من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يخيم على فريق الجنوب.

وجاءت اختيارات الجهاز الفني لفريق الشباب على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

خط الدفاع: حمد اليامي – نادر الشراري – سانتوس – سايس.

خط الوسط: متعب الرحبي – رياض شراحيلي – مصعب الجوير – نواف الصعدي – يانيك كاراسكو.

خط الهجوم: حبيب ديالو.