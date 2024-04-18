مسؤول أمريكي: واشنطن ستصوت ضد طلب فلسطين نيل عضوية كاملة بالأمم المتحدة

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة ستصوت اليوم الخميس ضد طلب فلسطيني للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مما يمنع الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية.

وأضاف دبلوماسيون أن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا من المقرر أن يجري تصويتا على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة “بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة”.

ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).