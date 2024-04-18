الشباب يُعلن تشخيص إصابة لاعبه ومدة غيابه

أعلن نادي الشباب، عن تشخيص إصابة جوستافو كويار لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ومدة غيابه عن الملاعب.

ويستعد الشباب لمواجهة أبها مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح الشباب في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: إن كويار تعرض لإصابة في العضلية الخلفية وإنه سيحتاج لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع للتعافي.

وشارك لاعب كولومبيا السابق في 25 مباراة مع الشباب في الدوري، وكان صاحب الـ 31 عامًا، انضم لصفوف فريق الشباب في الصيف الماشي، قادما نادي من الهلال

جدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 32 نقطة في رصيده، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز الليوث في 8 مواجهات، وتعادل في مثلهم، بينما خسر في 11 لقاء.

بينما يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 77 نقطة في رصيده، جمعهم من 27 لقاء، حيث فاز الزعيم في 25 مباراة، وتعادل في مواجهتين فقط، ولم يخسر خلال مشواره في البطولة.