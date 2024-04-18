“موانئ” تُعزز قدرات ميناء الجبيل التجاري بخدمة شحن ملاحية جديدة من “OOCL”

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة شركة Orient Overseas Container Line (OOCL) -إحدى كبرى شركات نقل الحاويات والخدمات اللوجستية المتكاملة بالعالم- خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء الجبيل التجاري، لتعزيز ربط موانئ المملكة بموانئ الإمارات والكويت والخليج.

وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء الجبيل التجاري، وتأكيد حضوره الدولي في قطاع النقل البحري واللوجستي، كونه يمتلك تجهيزات متطورة، قادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل الخدمة على ربط ميناء الجبيل التجاري بموانئ: أبو ظبي، وجبل علي بالإمارات، والشعيبة، والشويخ، بالكويت، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 3500 حاوية قياسية.

ويشكل ميناء الجبيل التجاري أحد الموانئ الرئيسة الداعمة لحركة الصادرات والواردات الوطنية إلى الأسواق العالمية، خاصة المنتَجات الصناعية، ومنتَجات مصانع البتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، مما يسهِم في تخفيض تكلفة المواد الواردة والصادرة، ويعزز من قدرة المملكة التنافسية.

يُذكر أن خدمة الشحن الملاحية الجديدة تُعد الخدمة الثامنة في سجل الخدمات التي تمت إضافتها خلال العام الجاري 2024، بما يعزز حركة سلاسل الإمداد العالمية، ويعمل على رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بموانئ المملكة.