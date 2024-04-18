مقتل قائد الجيش الكيني وتسعة ضباط كبار في تحطم مروحية

لقي قائد الجيش الكيني فرانسيس أوموندي أوغولا وتسعة من كبار الضباط مصرعهم في تحطم مروحية عسكرية بغرب البلاد، وفق ما أعلن رئيس البلاد وليام روتو الخميس.

وقال روتو “اليوم عند الساعة 14,20، عانت أمّتنا من حادث طيران مأسوي… ببالغ الحزن أعلن وفاة الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا”، مشيراً إلى أنّ الحادث تسبّب أيضاً بمقتل تسعة ضباط آخرين ونجاة اثنين ممن كانوا على متن المروحية.

قال دبلوماسي ومصدر مقرب من الحكومة الكينية إن قائد الجيش الكيني الجنرال فرنسيس أوجولا كان من بين الركاب الذين قتلوا عندما تحطمت مروحية في غرب البلاد اليوم الخميس.

وذكر مصدر في الشرطة، طلب عدم نشر اسمه، أن خمسة لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون عندما تحطمت مروحية عسكرية بعد ظهر اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئيس إن الطائرة سقطت في مقاطعة إلجيو-ماراكويت، دون الخوض في تفاصيل بشأن سقوط قتلى.

وكتب المتحدث حسين محمد عبر منصة إكس “عقد الرئيس وليام روتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي في مقر الرئاسة في نيروبي هذا المساء بعد تحطم مروحية تابعة لقوات الدفاع الكينية بعد ظهر اليوم”.