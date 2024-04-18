مانويل نوير يتفوق على كل حراس العالم برقم تاريخي

تمكن مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ الألماني من تسجيل رقما تاريخيا جديدا في دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته في تأهل فريقه إلى دور نصف النهائي على حساب أرسنال الإنجليزي في دور ربع النهائي

وتأهل بايرن ميونخ، لنصف نهائي دوري الأبطال، متفوقا على أرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواجه ريال مدريد الإسباني، بعد تخطيه مانشستر سيتي حامل اللقب.

وكان بايرن ميونخ، قد حقق الفوز أمس الأربعاء، على أرسنال، بهدف نظيف، بعد تعادلهم ذهابا بنتيجة 2 – 2.

وذكرت شبكة “أوبتا”، أن مانويل نوير، أصبح أول حارس في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 58 مباراة، متخطياً الرقم القياسي السابق والذي كان مسجلاً باسم إيكر كاسياس (57 مباراة) والذي سجله خلال مسيرته مع ريال مدريد وبورتو.

وتمكن نوير من تحقيق رقمه القياسي في دوري الأبطال، خلال 138 مباراة في حين لعب كاسياس 177 مباراة بالبطولة.

وجاء ترتيب الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في دورى أبطال أوروبا كالتالى..

مانويل نوير (58)مباراة

إيكر كاسياس (57) مباراة

جانلويجي بوفون (52) مباراة