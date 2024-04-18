فرانسيس أوموندي.. من هو قائد الجيش الكيني الذي قتل ورجاله في تحطم مروحية؟

ضجة واسعة صاحبت مقتل قائد الجيش الكيني فرانسيس أوموندي أوغولا و9 من كبار الضباط في تحطم مروحية عسكرية بغرب البلاد، وفق ما أعلن رئيس البلاد وليام روتو، فمن هو؟

عيّن روتو الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا البالغ 61 عاماً، قائداً للجيش الكيني في 29 أبريل 2023، وقبل هذا التعيين، كان نائبًا لرئيس قوات الدفاع، وهو خريج المدرسة العسكرية في باريس وكلية الدفاع الوطني في كينيا.

بدأ أوغولا مسيرته العسكرية في صفوف القوات الجوية في أبريل 1984، بعدما تدرّج في الكلية العسكرية في فرنسا والكلية الوطنية للدفاع في كينيا.

وتم تكليفه برتبة ملازم ثان في 6 مايو 1985 وتم إرساله إلى القوات الجوية الكينية، وتدرب كطيار مقاتل مع القوات الجوية الأمريكية وكطيار مدرب في القوات الجوية الكينية (KAF).

كما تدرب في مجالات أخرى بما في ذلك استخبارات الصور ومكافحة الإرهاب والتحقيق في الحوادث.

قائد الجيش الكيني متزوج من “إيلين” وله طفلان وحفيد، وهواياته تشمل القراءة ولعب الغولف.

وصفه الرئيس الحالي روتو في مايو الماضي بأنه من الرجال الذين حاولوا قلب فوزه الانتخابي على زعيم المعارضة رايلا أودينجا في عام 2022

وأكد رئيس كينيا أنه “عندما نظر إلى سيرته الذاتية، كان أفضل شخص ليكون جنرالاً”، مضيفاً أن قراره يتعارض مع رغبات الكثير من الناس.