رسميا.. جامعة جازان تلغي الفصول الدراسية الثلاثة وتعود إلى نظام الفصلين

قرر مجلس جامعة جازان في جلسته السادسة للعام الجامعي 1445هـ، التي عقدت برئاسة محمد أبوراسين، الخميس، الموافقة على التحول من نظام الفصول الدراسية الثلاثة إلى نظام الفصلين اعتبارا من العام الجامعي 2024/2025 الموافق 1446هـ.

كما وافق المجلس وفقا لبيان الجامعة عبر حسابها على “إكس” على تعيين 23 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين على رتبتي أستاذ مساعد ومحاضر.