“هوندا” تطلق سيارات “Ye” الكهربائية لمنافسة “BYD” في السوق الصينية

تُقدم “هوندا” علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية تُدعى “Ye”، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في السوق الصينية المزدهرة للسيارات الكهربائية.

وتواجه هوندا، مثل العديد من شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى، منافسة قوية من قبل شركات صناعة السيارات المحلية الصينية، مثل “BYD”، التي تهيمن على السوق.

وتهدف “Ye” إلى تغيير هذه الديناميكية من خلال تقديم مجموعة من 6 سيارات كهربائية جديدة بحلول عام 2027، مع التركيز على تفضيلات المستهلكين الصينيين.

وشهد حفل الإطلاق النماذج الثلاثة الأولى من “Ye” وتخطط هوندا لإنتاج سيارة “Ye GT” الرياضية في عام 2025، كما تستعد “Ye P7″ و”Ye S7” لدخول السوق الصينية قبل نهاية هذا العام.

وتتميز سيارات “Ye” بتصميمها الأنيق وتقنياتها المتقدمة، بما في ذلك شاشات عرض رقمية كبيرة، إضاءة LED ديناميكية، نظام ذكاء اصطناعي.

وتستند “Ye” إلى منصة سيارات كهربائية جديدة مخصصة، مما يوفر أساسًا قويًا للأداء والمدى.

وقال مسؤولون في هوندا إن “Ye” مصممة لتسريع تحول الشركة نحو السيارات الكهربائية في الصين.

وتمثل “Ye” علامة بارزة في استراتيجية هوندا للسيارات الكهربائية، وتُظهر التزامها بتلبية احتياجات المستهلكين في أكبر سوق للسيارات في العالم.