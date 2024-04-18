دراسة تؤكد: مشاهدة المباريات الرياضية تُحسّن الصحة النفسية

أكدت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين بجامعة “واسيدا” في اليابان أن مشاهدة المباريات الرياضية بانتظام تُعزز الصحة النفسية والعصبية وتُزيد من مستويات الرفاهية لدى الأشخاص.

وخلصت الدراسة، التي نُشرت في دورية “Sport Management Review”، إلى أن مشاهدة الألعاب الرياضية تُنشط دوائر المكافأة في الدماغ، مما يُحفز مشاعر السعادة والمتعة.

وأوضح الباحثون أن مشاهدة الرياضة، خاصةً الرياضات الشعبية مثل البيسبول وكرة القدم، تُساهم في تحسين الصحة العقلية على المدى الطويل من خلال إحداث تغييرات إيجابية في بنية الدماغ.

أجرى الباحثون ثلاثة دراسات لتقييم تأثير مشاهدة الألعاب الرياضية على صحة ورفاهية الأشخاص.

وشملت الدراسات تحليل بيانات 20 ألف مواطن ياباني، وتجربة مشاهدة مقاطع فيديو رياضية مع 208 شخصًا، واستخدام تقنيات التصوير العصبي لفحص تغيرات نشاط الدماغ لدى مجموعة من الأشخاص بعد مشاهدة الألعاب الرياضية.

أظهرت الدراسات الثلاث ارتباطًا قويًا بين مشاهدة الألعاب الرياضية وارتفاع مستويات الرفاهية.

كما أشارت نتائج الدراسة الثانية إلى أن الرياضات الشعبية مثل البيسبول كان لها تأثير أكبر على تعزيز الرفاهية مقارنةً بالرياضات الأقل شعبية مثل الغولف.

ووجدت الدراسة الثالثة، التي استخدمت تقنيات التصوير العصبي، أن مشاهدة الألعاب الرياضية تُنشط دوائر المكافأة في الدماغ، مما يُعزز مشاعر السعادة والمتعة.

وتوصل الباحثون إلى أن الأفراد الذين يشاهدون الألعاب الرياضية بانتظام أظهروا تغيرات إيجابية في هياكل الدماغ، مما يدعم التأثير الإيجابي لمشاهدة الرياضة على الصحة العقلية.