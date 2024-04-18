الاتحاد يطلب تأجيل مباراته أمام الهلال بقبل نهائي كأس ملك السعودية

طلب نادي الاتحاد د اليوم الخميس تأجيل مباراته المقررة أمام الهلال في نهاية أبريل الجاري في الدور قبل النهائي بكأس ملك السعودية لكرة القدم.

وذكر الاتحاد في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “أرسل النادي خطابا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يتضمن طلب تأجيل لقاء نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع الفريق الأول لكرة القدم بنظيره فريق نادي الهلال يوم 30 أبريل 2024م إلى حين فراغ المنتخب الوطني الأولمبي من مشاركته في بطولة أمم آسيا تحت 23 سنة الذي نتمنى له التوفيق في تحقيق البطولة والوصول إلى الأولمبياد”.

وأضاف أنه تقدم بالطلب “حتى يتسنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاستفادة من مشاركة لاعبيه الخمسة المنضمين لصفوف المنتخب الأولمبي لمشارك في البطولة الآسيوية (عوض الناشري – فيصل الغامدي – زكريا هوساوي – أحمد الغامدي – مروان الصحفي) في لقاء نصف النهائي”.

وذكر النادي في البيان “أوضح النادي في خطابه بأن الفريق وقع عليه ضرر من استدعاء لاعبيه خارج أيام (الاتحاد الدولي لكرة القدم) الفيفا، ويطالب بإيقاف هذا الضرر بتأجيل مباراة نصف النهائي حتى يتمكن من الاستفادة من كافة عناصره في بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين”.