منصور الظاهري لـ”الوئام”: المهرجانات السينمائية مظلة للمبدعين ومعيار حقيقي لجودة الأعمال

عبّر المخرج والمنتج الإماراتي، منصور اليبهوني الظاهري عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي “سباحة 62″ في مهرجان الخليج السينمائي بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال الظاهري في تصريح لـ”الوئام” إن المهرجانات السينمائية تُعدّ مظلة للمبدعين والمجتهدين في المجال العالمي، مشيرًا إلى أن مهرجان الخليج السينمائي تميز بوجود لجان تضم أساتذة لهم باع كبير في المجال يكرّمون الناجحين ويدعمون آخرين بخبراتهم الكبيرة.

وأضاف: “المهرجان كان مميزاً وسعدنا بالتطور الهائل في السعودية من بنية تحتية متطورة ووجود مواهب ومبدعين”، مؤكداً أن الجمهور الخليجي متعطش ويبحث عن كل شيء جديد.

وأوضح أن المهرجانات “معيار حقيقي لجودة الأعمال”، فهي تنقل صانع المحتوى والمبدع من مستوى لمستوى آخر.

واختتمت أعمال المهرجان السينمائي الخليجي الذي عُقد في الرياض بنسخته الرابعة في 14 أبريل الجاري، وسط حضور لفيف من رواد المجال، فيما يتيح المهرجان جلسات حوارية، وورش تدريبية تهم صانعي السينما ومحبيها.

وشهدت دورة المهرجان التي امتدت حتى 5 أيام عرض نحو 29 فيلمًا متنوعًا لمنتجين خليجيين، عبر فئات عدة، منها الأفلام الروائية الطويلة، والروائية القصيرة والأفلام الوثائقية.