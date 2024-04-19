الأرصاد: أمطار رعدية ورياح تحجب الرؤية على عدة مناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة تعيق الرؤية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض. في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 26، ونسبة الرطوبة 55، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 37 درجة مئوية، بينما الصغرى 23، ونسبة الرطوبة 40.

البحر الأحمر

الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بأتجاهــ مضيق باب المندب بسرعة 30-50 كم/ساعة.

أما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى اعلى من مترين بأتجاهـ مضيق باب المندب، أما حالة البحر فهي خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج بأتجاهـ مضيق باب المندب.

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.