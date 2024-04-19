الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، مدعوما بتزايد المخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد تقارير عن غارات إسرائيلية على إيران.

وبحلول الساعة 06:29 صباحا بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% ليصل إلى 2386.05 دولار للأوقية، بعد أن لامس 2417.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ 2431.29 دولار المسجل الأسبوع الماضي. ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بعد ارتفاعه بنحو 2% منذ بداية الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% لتصل إلى 2401.20 دولار.

وقال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، كايل رودا: “يتابع السوق عن كثب تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، خاصة بعد الغارات الإسرائيلية على إيران. ينتظر المستثمرون المزيد من المعلومات حول طبيعة الهجمات ودوافعها وتداعياتها.”

وأضاف رودا: “في ظل هذه الظروف، تحول الذهب من أداة استثمارية تتأثر بسياسات البنوك المركزية إلى ملاذ آمن في خضم الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة.”

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت شن إسرائيل غارات على إيران، فيما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن إسقاط طائرات مسيرة إسرائيلية، وذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ نفذته طهران على إسرائيل ردا على هجمات سابقة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 28.28 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.6% إلى 938.39 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة الأخيرة لتسجيل خسائر أسبوعية.