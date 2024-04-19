أوكرانيا تسقط قاذفة استراتيجية روسية لأول مرة

حقق الجيش الأوكراني إنجازاً مهماً اليوم الجمعة بإسقاط قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى من طراز توبوليف (Tu-22M3) الحاملة لصواريخ كروز (Kh-22).

ويعدّ هذا أول إسقاط لطائرة من هذا النوع منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأعلن الجيش الأوكراني في بيان رسمي أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لسلاح الجو، وبالتعاون مع الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تمكنت من إسقاط القاذفة بصاروخين من نوع (C200).

أوضح قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، أن إسقاط هذه القاذفة يمثل “تحولاً عميقاً في أداء منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية”.

تأتي هذه العملية بعد نجاح الدفاعات الجوية الأوكرانية في اعتراض 15 صاروخاً و14 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا على أنحاء مختلفة من البلاد الليلة الماضية.

خسائر بشرية

أعلنت سلطات منطقة دنيبرو بتروفسك وسط أوكرانيا عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين في قصف روسي استهدف المنطقة خلال الليلة الماضية.

ويُعدّ إسقاط القاذفة الروسية بمثابة ضربة قوية للقدرات الجوية الروسية، ويرفع من معنويات القوات الأوكرانية ويُظهر قدرتها على التصدي للهجمات الروسية.