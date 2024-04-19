أسهم أوروبا تتراجع لأدنى مستوى في شهر

فتحت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة على تراجع لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بعد أن أثار تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قلق المتعاملين في جميع أنحاء العالم.

وارتفعت أسهم لوريال بعد أن حققت الشركة الفرنسية العملاقة المتخصصة في صناعة مستحضرات التجميل نتائج أفضل من تقديرات المبيعات الفصلية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، ليخسر 1.6 بالمئة هذا الأسبوع.

ويتجه المؤشر صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر الماضي إذا استمرت الخسائر.

وانخفضت مؤشرات الأسواق المالية في الاقتصادات الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بنسب تتراوح بين 0.6 بالمئة و0.9 بالمئة.

وأبقى التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران المتعاملين في حالة من القلق بسبب مخاوف من أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قد يؤدي إلى زيادة التضخم وتأجيل البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة المتوقع بقوة في يونيو.

وعلى الجانب المشرق، قفزت أسهم لوريال 5.1 بالمئة بعد أن سجلت شركة مستحضرات التجميل زيادة 10 بالمئة تقريبا في مبيعات الربع الأول على أساس سنوي.

وصعد مؤشر قطاع السلع الشخصية والمنزلية الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة.

وصعدت أسهم سوديكسو 3.6 بالمئة بعد أن توقعت شركة خدمات تقديم الطعام وإدارة المرافق تسجيل نموا في إيراداتها العضوية لعام 2024 في النطاق الأعلى من توقعاتها التي تتراوح بين ستة وثمانية بالمئة، كما جاءت مبيعاتها خلال فترة ستة أشهر بما يتماشى مع التقديرات على نطاق واسع.