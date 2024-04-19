وكالة الطاقة الذرية تنفي وقوع أضرار في المنشآت النووية الإيرانية

نفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية بعد هجوم يُعتقد أن إسرائيل شنته.

وأكدت الوكالة أنها تراقب الوضع عن كثب وتدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس، مُشددة على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية في أي صراع عسكري.

أفادت تقارير بوقوع انفجارات بالقرب من قاعدة عسكرية في أصفهان، شمال غرب إيران، حيث صرح مسؤول إيراني لرويترز أن الانفجارات ناتجة عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ضد طائرات مسيرة، نافيا وقوع هجوم صاروخي.

تأتي هذه الأحداث بعد أيام من هجوم بطائرات مسيرة إيرانية على إسرائيل، أعقبه غارة إسرائيلية على إيران.

وحثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال قد تعرض المنشآت النووية للخطر، مشددة على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة النووية أو مهاجمة المنشآت النووية