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    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

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فريق التحرير

19 أبريل 2024

“الصحة العالمية” تحذر من تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر

منوعات
“الصحة العالمية” تحذر من تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر

أثارت منظمة الصحة العالمية المخاوف بشأن انتشار فيروس أنفلونزا الطيور H5N1، الذي يتسبب في معدل وفيات “مرتفع بشكل غير عادي” بين البشر.

وأدى تفشي المرض الذي بدأ في عام 2020 إلى نفوق أو قتل عشرات الملايين من الدواجن.

وقالت المنظمة إن انتشار الفيروس في الآونة الأخيرة بين العديد من أنواع الثدييات، بما في ذلك الماشية المحلية في أمريكا، أدى إلى زيادة خطر انتقال الفيروس إلى البشر.

وانضمت الأبقار والماعز إلى قائمة الأنواع المتضررة الشهر الماضي، وهو تطور مفاجئ للخبراء لأنه لم يكن من المعتقد أنها عرضة لهذا النوع من الأنفلونزا.

وذكرت السلطات الأمريكية هذا الشهر أن شخصا في تكساس يتعافى من أنفلونزا الطيور بعد تعرضه لماشية حلوب، وأن 16 قطيعا في ست ولايات أصيبت على ما يبدو بعد تعرضها لطيور برية.

وقال جيريمي فارار، كبير العلماء في وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة: “أعتقد أن هذا لا يزال مصدر قلق كبير حيث أن سلالة (H5N1) أصبحت جائحة حيوانية عالمية”.

وأضاف: “القلق الأكبر بالطبع هو أنه عند إصابة البط والدجاج ثم الثدييات بشكل متزايد، يتطور هذا الفيروس الآن ويطور القدرة على إصابة البشر ومن ثم القدرة على الانتقال من إنسان إلى آخر”.

وحتى الآن لا يوجد دليل على أن فيروس H5N1 ينتشر بين البشر، ولكن في مئات الحالات التي أصيب فيها البشر بالعدوى من خلال الاتصال بالحيوانات على مدى العشرين عاما الماضية، حيث “معدل الوفيات مرتفع بشكل غير عادي”، كما قال فارار، لأن البشر ليس لديهم مناعة طبيعية ضد الفيروس.

ومنذ عام 2003 إلى عام 2024، تم الإبلاغ عن 889 حالة و463 حالة وفاة ناجمة عن فيروس H5N1 في جميع أنحاء العالم من 23 دولة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مما جعل معدل الوفيات بسبب الحالات يصل إلى 52٪.

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