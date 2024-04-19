روسيا تنقل رسالة إيران لإسرائيل: لا نريد تصعيدًا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن إيران أبلغت إسرائيل، عبر قنوات اتصال دبلوماسية، أنها لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، وذلك بعد غارات إسرائيلية على الأراضي الإيرانية فجر اليوم الجمعة.

في مقابلة مع محطات إذاعية روسية، قال لافروف، إن بلاده أجرت اتصالات مع كل من إيران وإسرائيل، وأبلغت الأخيرة برسالة طهران الرافضة للتصعيد.

كما ذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن دبلوماسي غربي أن الدول الغربية، خلال الأيام الماضية، سعت بدورها إلى إيصال رسائل تهدئة إلى إيران عبر قنوات دبلوماسية تركية.

ولم تصدر إيران أي بيان رسمي حول الغارات الإسرائيلية، لكنها أشارت من خلال مصادر إعلامية إلى أنها لا تعتزم الرد على الهجوم.