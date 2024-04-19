رسميًا.. استخراج الهوية الوطنية اختياريًا من 6 سنوات حتى 15 عامًا

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية، وذلك من خلال إضافة فقرة وتعديل مادتين.

وجاءت تفاصيل التعديل على النحو الآتي:

– إضافة فقرة إلى المادة الثانية، يكون ترتيبها (ك) بالنص الآتي: “ك- البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام”.

– تعديل المادة السادسة عشرة، لتكون كالتالي: “عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية لما ورد في هذه المادة”.

– تعديل المادة السابعة والستين، لتكون بالنص الآتي: “يجب أن يحصل من أكمل سن الخامسة عشرة من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن السادسة والخامسة عشرة.

يُذكر أن البطاقة تستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.