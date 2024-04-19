موقع عالمي: السعودية تستعد لإحداث ثورة في قطاع الطيران

قال موقع ” The aviator me” الناطق بالإنجليزية إن السعودية تستعد لإحداث ثورة في قطاع الطيران لديها كجزء من استراتيجية رؤية 2023.

وأضاف: “بهدف جذب 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، تهدف المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رئيسي ومنصة لوجستية عالمية تربط ثلاث قارات”.

وأشار إلى أن استراتيجية الطيران الوطنية للمملكة تنطوي على خطة شاملة لتعزيز المطارات وشركات الطيران، وتحديث أساطيل الطائرات، وتحسين المرافق، بما في ذلك خدمات الشحن والخدمات اللوجستية.

وأكدت أن السعودية تهدف إلى توسيع الربط الجوي للمملكة إلى أكثر من 250 وجهة حول العالم من خلال 29 مطارًا.

وتابعت: “تشمل هذه المبادرة إنشاء مركزي ربط عالمي في الرياض وجدة، مدعمين بشبكة مطارات ذات قدرات فريدة”.

وأكد الموقع أن الاستراتيجية السعودية من شأنها تحويل مسار الشحن الجوي والخدمات اللوجستية من خلال تعزيز قدرة الشحن الجوي للمملكة من 0.8 مليون طن إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2030.