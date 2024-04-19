يُهدد 15 مليون سنويًا.. من هم الفئات الأكثر عرضة بالإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي؟

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • فعاليات العيد
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • فعاليات العيد
  • معارض
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

19 أبريل 2024

يُهدد 15 مليون سنويًا.. من هم الفئات الأكثر عرضة بالإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي؟

منوعات
يُهدد 15 مليون سنويًا.. من هم الفئات الأكثر عرضة بالإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي؟

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، عن بدء توفير لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV في السعودية لجميع الذين تصل أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.

ودعا “عسيري”، إلى ضرورة التواصل مع طبيب الأسرة في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الذي أصبح متوافرًا في السعودية، مؤكدًا أن الفيروس يُعد سببًا مهمًا لالتهابات الجهاز التنفسي و يزيد احتمالات الجلطات القلبية بشكل ملحوظ.

فيما قال خبراء، إن لقاح الفيروس التنفسي موجه لفئة كبار السن والأطفال، ولا حاجة لفئة الشباب بأخذ الجرعة المضادة للفيروس.

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي؟

يسبب الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) التهابات في الرئتين والجهاز التنفسي، ويصيب الأطفال وكبار السن بشكل أكبر، حيث أنه يُهدد إصابة 15 مليون سنويًا.

ويمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص، بما في ذلك الأطفال بعمر 12 شهرًا أو أقل (الرضع)، وخاصة الأطفال المبتسرين، وكبار السن، والأشخاص المصابين بأمراض القلب والرئة، أو أي شخص يعاني من ضعف الجهاز المناعي.

وينتشر من خلال الرذاذ المحتوي على الفيروس عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب،  كما يمكن أن يعيش على الأسطح وعلى الأيدي والملابس، ولذلك يمكن أن يصاب الناس به إذا لمسوا شيئًا ملوثًا.

الأعراض

تظهر علامات وأعراض عدوى الفيروس المخلوي التنفسي بشكل شائع بعد حوالي أربعة إلى ستة أيام من التعرض للفيروس، وعادةً ما يسبب الفيروس المخلوي التنفسي علامات وأعراض خفيفة تشبه نزلات البرد، قد تشمل هذه:

احتقان أو سيلان الأنف

سعال جاف

حمى منخفضة

إلتهاب الحلق

العطس

صداع

في الحالات الشديدة يمكن أن تنتشر عدوى الفيروس المخلوي التنفسي إلى الجهاز التنفسي السفلي، مما يسبب الالتهاب الرئوي أو التهاب القصيبات — وهو التهاب الممرات الهوائية الصغيرة التي تدخل الرئتين، قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

الحمى

السعال الشديد

الصفير — صوت عالي النبرة يُسمع عادة عند الزفير (الزفير)

التنفس السريع أو صعوبة التنفس – قد يفضل الشخص الجلوس بدلاً من الاستلقاء

زرقان في لون الجلد مزرق بسبب نقص الأكسجين (زرقة)

الرضع هم الأكثر تضررا من الفيروس تضمن علامات وأعراض الإصابة بفيروس RSV الوخيم عند الرضع ما يلي:

التنفس قصير وضحل وسريع

صعوبة في التنفس – تنسحب عضلات الصدر والجلد إلى الداخل مع كل نفس

سعال

التغذية السيئة

التعب غير العادي (الخمول)

التهيج

يتعافى معظم الأطفال والبالغين خلال أسبوع إلى أسبوعين، على الرغم من أن البعض قد يعاني من الصفير المتكرر.

وقد تحدث عدوى شديدة أو مهددة للحياة تتطلب الإقامة في المستشفى عند الأطفال الخدج أو في أي شخص يعاني من مشاكل مزمنة في القلب أو الرئة.

هل يُوجد تشابه بين الفيروس المخلوي التنفسي وكورونا؟

نظرًا لأن الفيروس المخلوي التنفسي ومرض فيروس كورونا هما نوعان من فيروسات الجهاز التنفسي، فإن بعض الأعراض يمكن أن تكون متشابهة.

عند الأطفال، غالبًا ما يؤدي كورونا إلى أعراض خفيفة مثل الحمى وسيلان الأنف والسعال، بالنسبة للبالغين المصابين بكوفيد-19، قد تكون الأعراض أكثر حدة وقد تشمل صعوبة في التنفس.

فيما يؤدي وجود الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) إلى خفض المناعة وزيادة خطر الإصابة بكوفيد 19 لدى الأطفال والبالغين. وقد تحدث هذه العدوى معًا، مما قد يؤدي إلى تفاقم شدة مرض كورونا.

كيف يُمكن أحمي نفسي من الفيروس؟

أفضل طريقة لتقليل خطر انتشار الفيروس المخلوي التنفسي هي اتباع النظافة بشكل جيد.

بالإضافة إلى البقاء في المنزل، إذا كنت بحاجة إلى مغادرة المنزل عندما تكون مريضًا، فارتدي قناعًا وقم بتغطية أنفك وفمك عند السعال أو العطس، ولا تقم بزيارة الأماكن عالية الخطورة مثل المستشفيات أو مرافق رعاية المسنين أو الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، وهذا يشمل الأطفال والرضع وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة

تابعنا: