يُهدد 15 مليون سنويًا.. من هم الفئات الأكثر عرضة بالإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي؟

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، عن بدء توفير لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV في السعودية لجميع الذين تصل أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.

ودعا “عسيري”، إلى ضرورة التواصل مع طبيب الأسرة في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الذي أصبح متوافرًا في السعودية، مؤكدًا أن الفيروس يُعد سببًا مهمًا لالتهابات الجهاز التنفسي و يزيد احتمالات الجلطات القلبية بشكل ملحوظ.

فيما قال خبراء، إن لقاح الفيروس التنفسي موجه لفئة كبار السن والأطفال، ولا حاجة لفئة الشباب بأخذ الجرعة المضادة للفيروس.

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي؟

يسبب الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) التهابات في الرئتين والجهاز التنفسي، ويصيب الأطفال وكبار السن بشكل أكبر، حيث أنه يُهدد إصابة 15 مليون سنويًا.

ويمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص، بما في ذلك الأطفال بعمر 12 شهرًا أو أقل (الرضع)، وخاصة الأطفال المبتسرين، وكبار السن، والأشخاص المصابين بأمراض القلب والرئة، أو أي شخص يعاني من ضعف الجهاز المناعي.

وينتشر من خلال الرذاذ المحتوي على الفيروس عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب، كما يمكن أن يعيش على الأسطح وعلى الأيدي والملابس، ولذلك يمكن أن يصاب الناس به إذا لمسوا شيئًا ملوثًا.

الأعراض

تظهر علامات وأعراض عدوى الفيروس المخلوي التنفسي بشكل شائع بعد حوالي أربعة إلى ستة أيام من التعرض للفيروس، وعادةً ما يسبب الفيروس المخلوي التنفسي علامات وأعراض خفيفة تشبه نزلات البرد، قد تشمل هذه:

احتقان أو سيلان الأنف

سعال جاف

حمى منخفضة

إلتهاب الحلق

العطس

صداع

في الحالات الشديدة يمكن أن تنتشر عدوى الفيروس المخلوي التنفسي إلى الجهاز التنفسي السفلي، مما يسبب الالتهاب الرئوي أو التهاب القصيبات — وهو التهاب الممرات الهوائية الصغيرة التي تدخل الرئتين، قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

الحمى

السعال الشديد

الصفير — صوت عالي النبرة يُسمع عادة عند الزفير (الزفير)

التنفس السريع أو صعوبة التنفس – قد يفضل الشخص الجلوس بدلاً من الاستلقاء

زرقان في لون الجلد مزرق بسبب نقص الأكسجين (زرقة)

الرضع هم الأكثر تضررا من الفيروس تضمن علامات وأعراض الإصابة بفيروس RSV الوخيم عند الرضع ما يلي:

التنفس قصير وضحل وسريع

صعوبة في التنفس – تنسحب عضلات الصدر والجلد إلى الداخل مع كل نفس

سعال

التغذية السيئة

التعب غير العادي (الخمول)

التهيج

يتعافى معظم الأطفال والبالغين خلال أسبوع إلى أسبوعين، على الرغم من أن البعض قد يعاني من الصفير المتكرر.

وقد تحدث عدوى شديدة أو مهددة للحياة تتطلب الإقامة في المستشفى عند الأطفال الخدج أو في أي شخص يعاني من مشاكل مزمنة في القلب أو الرئة.

هل يُوجد تشابه بين الفيروس المخلوي التنفسي وكورونا؟

نظرًا لأن الفيروس المخلوي التنفسي ومرض فيروس كورونا هما نوعان من فيروسات الجهاز التنفسي، فإن بعض الأعراض يمكن أن تكون متشابهة.

عند الأطفال، غالبًا ما يؤدي كورونا إلى أعراض خفيفة مثل الحمى وسيلان الأنف والسعال، بالنسبة للبالغين المصابين بكوفيد-19، قد تكون الأعراض أكثر حدة وقد تشمل صعوبة في التنفس.

فيما يؤدي وجود الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) إلى خفض المناعة وزيادة خطر الإصابة بكوفيد 19 لدى الأطفال والبالغين. وقد تحدث هذه العدوى معًا، مما قد يؤدي إلى تفاقم شدة مرض كورونا.

كيف يُمكن أحمي نفسي من الفيروس؟

أفضل طريقة لتقليل خطر انتشار الفيروس المخلوي التنفسي هي اتباع النظافة بشكل جيد.

بالإضافة إلى البقاء في المنزل، إذا كنت بحاجة إلى مغادرة المنزل عندما تكون مريضًا، فارتدي قناعًا وقم بتغطية أنفك وفمك عند السعال أو العطس، ولا تقم بزيارة الأماكن عالية الخطورة مثل المستشفيات أو مرافق رعاية المسنين أو الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، وهذا يشمل الأطفال والرضع وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة