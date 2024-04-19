وزير المالية: التحديات الجيوسياسية لها عواقب حادة والاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع

قال محمد الجدعان وزير المالية رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، إن أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع، ويتجه نحو هبوط سلس للغاية.

وأضاف الجدعان في جلسة شاركته فيها كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن التحديات الجيوسياسية قد يكون لها عواقب حادة وشديدة، مؤكدًا على وجود تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي جراء التوترات في غزة وأوكرانيا.

وأوضح وزير المالية السعودي، أن البلدان منخفضة الدخل هي الأكثر معاناة خلال تلك الفترة.

وشدد الجدعان، على ضرورة التأكيد على أهمية تقديم الدعم للبلدان منخفضة الدخل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية استفادة الأسواق غبر تنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون ومواجهة التشتت.