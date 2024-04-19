متحدث الأرصاد: كمية الأمطار التي هطلت بالخليج جراء المنخفض الجوي تعادل الإعصار

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن هناك تقارير مناخية تدرس واقع الفصل المناخي على المملكة حيث أن المركز الوطني للأرصاد أو المراكز الإقليمية لديها معلومات مناخية تتجاوز الـ 50 عامًا تقوم بدراسة وتحليل هذه المعلومات والتبنؤ المبدئي لهذا الفصل.

وأضاف “القحطاني” في تصريحات لقناة الإخبارية، إن رادرات الطقس تعطينا فرص لإخراج كميات الأمطار المتوقعة ولكنها توقعات أولية قد تكون متقاربة مع ما يتم رصده على الأرض أو تختلف.

وشدد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، على أن المركز الإقليمي للتغير المناخي أعلن قيامه بدراسة شاملة بالتعاون مع الدول المتأثرة لدراسة المنخفض الجوي، مشيرًا إلى أن كمية الأمطار التي هطلت بالخليج وبخاصة في عمان والإمارات جراء المنخفض الجوي هي غير عادية وكبيرة للغاية وتعادل تأثير الإعصار.