“ميتا” تطلق مساعدها الذكي المُحسّن “ميتا إيه آي” بقدرات متقدمة

تعتزم شركة “ميتا” إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI بقدرات محسّنة في المنصات التابعة لها، بفضل نموذج اللغة الكبير الجديد “Llama 3”.

سيتوفر المساعد الذكي في منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا، مثل واتساب وإنستغرام وفيسبوك وماسنجر.

ويمكن لهذا المساعد الإجابة عن الأسئلة، وتوليد الصور والرسوم المتحركة، بالإضافة إلى عرض التوصيات بشأن المطاعم أو المساعدة في التخطيط للإجازات، وحتى عرض نتائج البحث من غوغل وبينج، وسيكون تجربة المساعد متاحة للمستخدمين بشكل مجاني.

وسيتم توفير مساعد ميتا الذكي أيضًا على موقع الويب “Meta.ai”، مما يتيح للمستخدمين استخدامه في مهام أخرى مثل حل المشاكل الرياضية أو كتابة بريد إلكتروني احترافي، مع إمكانية حفظ المحادثات للرجوع إليها لاحقًا.

وأضافت شركة ميتا ميزة توليد الصور عبر مساعد “ميتا آي” في تطبيق المحادثة الفورية واتساب، حيث سيظهر المستخدمون الصور المولدة أثناء الكتابة، بالإضافة إلى عرض اقتراحات لتغيير الصور أو تحسينها، ويمكن تحويلها أيضًا إلى صور متحركة بصيغة GIF.

وحالياً، يتوفر مساعد الذكاء الاصطناعي من “ميتا” في تطبيق واتساب باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة.

ومن المقرر طرحه باللغة الإنجليزية في المزيد من الدول، ومنها أستراليا وكندا وغانا وجامايكا ومالاوي ونيوزيلاندا ونيجيريا وباكستان وسنغافورة وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، مع خطط لتوفيره في المزيد من البلدان لاحقًا.