الأمير هاري يترك القصور الملكية ويتخذ “القرار الصعب”

أصبح الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث والخامس في تسلسل ولاية العرش البريطاني، مقيما بشكل رسمي في أمريكا.

بعد 4 سنوات من استقراره مع زوجته ميغان ميركل، دوقة ساسكس، وابنيهما آرشي وليليبيث في كاليفورنيا بعد تنحيهما عن واجباتهما الملكية، سلم للسلطات البريطانية أوراقا تحسم مقر إقامته.

شركة “Travalyst Ltd” وهي شركة مملوكة لهاري بنسبة 75٪، قدمت أوراقا هذا الأسبوع لإبلاغ السلطات البريطانية بأنه انتقل إلى الولايات المتحدة، وأنه الآن بصفة دائمة.

يترتب على هذا الإجراء قرار مهم وهو إبعاده عن دوره كأحد مستشاري الملك في الدولة.

وقبل أيام، رد القضاء البريطاني الذي رفض في فبراير منح حماية شرطية ممنهجة للأمير هاري خلال زياراته للمملكة المتحدة، استئناف دوق ساسكس وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريباً في هذه القضية.

وكان الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغان، فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.

وطعن هاري الذي نادرا ما يزور المملكة المتحدة، بقرار السلطات منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.