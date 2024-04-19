النصر يفوز على الفيحاء بثلاثية في دوري روشن

حقق فريق النصر الفوز على الفيحاء بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

والتقى النصر مع الفيحاء على ملعب الأول بارك في الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

وسجل ثلاثية النصر كلا ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 76، 82، وعبد الإله العمري في الدقيقة 72.

فيما سجل فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء هدف فريقه الوحيد في شباك النصر، بالدقيقة 6 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز حصد النصر ثلاث نقاط جديدة في رصيده، وأصبح 68 نقطة متواجدًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفاز العالمي في 22 مباراة، وتعادل في مواجهتين، فيما خسر في 4 لقاءات.

وفي المقابل يتواجد الفيحاء في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 35 نقطة، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات، بينما خسر في 11 لقاء.