فيكتور أوربان.. رجل مجري يزعج أوروبا

لا يتوقف فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر عن انتقاد أوروبا إلا ويعود مجددا بتصريحات تزعج قادة “القارة العجوز” وتعرضهم للهجوم الإعلامي.

رجل القانون الذي تجاوز الستين عاما يشغل منصب رئيس وزراء المجر منذ 2010، يجد تحركات أوروبا تجاه الحرب الروسية الأوكرانية خطوات تجر إلى “الهاوية”، ويطالب دائما بوثق دعم زيلينسكي.

واستخدم حق النقض “الفيتو” لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من القروض والهبات في 2023.

صاحب أطول مدة كرئيس حكومة المجر في التاريخ، يُنظر إليه باعتباره أقرب حليف للكرملين في أوروبا، وهو الزعيم الأوروبي الوحيد الذي استقبله فلاديمير بوتين في 2023.

في المجر يواجه “أوربان” أكبر أزمة سياسية منذ توليه رئاسة الوزراء قبل 14 عاماً، وذلك بعدما تبين في مطلع 2024 أنه أصدر قرارا بالعفو عن رجل أدين في قضية اعتداء جنسي على أطفال.

تشبّه وسائل الإعلام المجرية أوربان بترامب في حجم الثروة، بالإضافة لتطبيقه قضية السياج الذي بناه بين بلده وبين صربيا وكرواتيا.