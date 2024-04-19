ثلاثي مانشستر يونايتد يتصدر قائمة رغبات أندية الدوري السعودي

يتصدر ثلاث لاعبين من فريق مانشستر يونايتد، قائمة اللاعبين الذين ترغب أندية الدوري السعودي، في ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا للصحفي أكرم كونور فأن الثلاثي البرازيلي كاسيميرو لاعب خط الوسط والمدافع الفرنسي رافاييل فاران والمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال قائمة اللاعبين الذين ترغب أندية الدوري السعودي للمحترفين في التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان كاسيميرو انضم لنادي مانشستر يونايتد عام 2022، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

فيما انضم المدافع الفرنسي رافاييل فاران لصفوف مانشستر يونايتد في عام 2021، قادمًا من ريال مدريد، وينتهي عقده مع ناديه الحالي عام 2025.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه 50 نقطة في رصيده، حصيلة 32 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، بينما خسر في 12 لقاء.