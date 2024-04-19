نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من كوسوفا إلى السعودية لاستكمال علاجها

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في تيرانا، اليوم الجمعة، نقل مواطنة بواسطة طائرة إخلاء طبي من برشتينا في جمهورية كوسوفا إلى المملكة لاستكمال علاجها في أرض الوطن.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة وزير الخارجية فيصل بن فرحان وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقالت السفارة السعودية: “إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة قامت السفارة اليوم بنقل مواطنة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي من برشتينا في جمهورية كوسوفا إلى المملكة لاستكمال علاجها، مع تمنيات السفارة لها بالشفاء العاجل”.