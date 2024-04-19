البيت الأبيض: “لا تعليق” على الهجوم الإسرائيلي ضد إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض ليس لديه “تعليق” على التقارير عن هجمات إسرائيلية في إيران الليلة الماضية.

وأضافت: “لا نريد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط”.

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة، هجوماً جوياً على الأراضي الإيرانية، حيث استهداف صواريخ إسرائيلية وطائرات مسيرة موقعاً في أصفهان وسط إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الطائرات المسيرة التي تقول مصادر إن إسرائيل أطلقتها على مدينة أصفهان، اليوم الجمعة، لم تسبب خسائر مادية أو بشرية.