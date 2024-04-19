طاقم تحكيم مباراة الهلال والعين بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية عن طاقم تحكيم مباراة الهلال والعين في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره العين، على ملعب المملكة أرينا، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الثلاثاء القادم.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الكويتي أحمد العلي سُيدير مباراة الهلال والعين، ويعاونه كلا من مواطناه عبد الهادي العنزي وأحمد عباس، والعراقي محمد سراي، حكم رابع.

والكويتي عبد الله جمالي حكمًا لتقنية الفيديو، ومواطنه هاشم الإبراهيم حكمًا مساعدًا له، والتايلاندي شاتارين مونجكولسيري مسؤولًا عن بيانات تقنية الفيديو.

وأشارت الصحفية إلى أن طاقم التحكيم سيصل إلى العاصمة السعودية يوم الأحد، فيما يصل العين، يوم الإثنين، على متن طائرةٍ خاصة قادمة من مدينة العين الإماراتية.

حقق فريق العين الإماراتى فوزا على ضيفه الهلال بنتيجة 4-2 في المباراة التى جمعتهما اليوم، علي استاد هزاع بن زايد فى الإمارات، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى لمسابقة دورى أبطال آسيا.