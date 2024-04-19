مايكروسوفت تطلق أوفيس 2024 بإصدار تجريبي

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إتاحة الإصدار التجريبي الأول من حزمة البرامج المكتبية الجديدة “أوفيس 2024 LTSC” للشركات والمؤسسات.

هذا الإصدار يُقدم ترخيصًا دائمًا لاستخدام تطبيقات أوفيس وأدوات أخرى، دون الحاجة إلى اشتراك دوري، مما يجعله مثاليًا للأجهزة التي لا تتطلب تحديثات منتظمة.

ما هي مميزات Office LTSC 2024؟

ترخيص دائم:

استمتع باستخدام تطبيقات أوفيس دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك دورية.

مثالي للأجهزة الثابتة:

مصمم للاستخدام على الأجهزة التي لا تتطلب تحديثات متكررة، مثل المعدات الطبية وأجهزة التصنيع.

يتضمن التطبيقات الأساسية:

وورد، إكسل، باوربوينت مع ميزات جديدة.

تحسينات الأمان والأداء:

تمتع بتجربة أكثر أمانًا وكفاءة.

سهولة الاستخدام:

واجهة مستخدم مُحدّثة لسهولة الاستخدام.

ما هي الاختلافات عن الإصدارات السابقة؟

لا يشمل برنامج Publisher: تم إيقاف تشغيل Publisher في وقت سابق من هذا العام.

لا يشمل برنامج Teams: متاح للتنزيل بشكل منفصل.

ما البديل؟

تُشجع مايكروسوفت المستخدمين على تجربة Microsoft 365، الذي يوفر مزايا إضافية مثل:

التعاون في الوقت الفعلي: العمل على المستندات معًا في نفس الوقت.

الأتمتة: إنجاز المهام المتكررة تلقائيًا.

ميزات Copilot المستندة إلى الذكاء الاصطناعي: الحصول على اقتراحات ذكية أثناء العمل.