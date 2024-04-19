الاتحاد يستعيد ثلاثي الفريق المُصاب قبل مواجهة الحزم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الثلاثي سعد آل موسى، ومهند الشنقيطي، وحامد الغامدي قبل مواجهة الحزم في الدوري السعودي.

ويواجه الاتحاد نظيره الحزم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن سعد آل موسى، ومهند الشنقيطي، الظهير الأيمن، وحامد الغامدي، سافروا مع فريق الاتحاد، إلى بريدة، وذلك بعدما ضمهم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو إلى مجموعة اللاعبين التي اختارها لمواجهة الحزم.

وأشارت إلى أن آل موسى والشتقيطي تعافى من إصابتين، بسيطة للأول وطويلة للثاني.

بينما يستعد الغامدي للدخول للمرة الأولى مع الاتحاد إلى قائمة المباراة، في الدوري بعدما استعاد جاهزيته، وشارك في كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وأوضحت إلى أن جاياردو سيُبلِغ فريقه بتشكيله الأساسي أمام الحزم خلال الاجتماع الفني الذي سيعقده ظهر السبت.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 47 نقطة في رصيده، حيث فاز النمور في 14 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر يتذيل الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 16 نقطة، جمعهم من 27 مباراة، حيث فاز في مواجهتين، وتعادل 10 مرات، فيما تعرض للهزيمة في 15 مواجهة.