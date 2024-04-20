تفوق كاسح لـ الاتحاد على الحزم في تاريخ المواجهات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواجهة نظيره الحزم مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويواجه الاتحاد نظيره الحزم مساء اليوم السبت، في المباراة التي ستقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 47 نقطة في رصيده، حيث فاز النمور في 14 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر يتذيل الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 16 نقطة، جمعهم من 27 مباراة، حيث فاز في مواجهتين، وتعادل 10 مرات، فيما تعرض للهزيمة في 15 مواجهة.

تاريخ مواجهات الاتحاد والحزم:

التقى فريق الاتحاد مع الحزم 26 مرة من قبل بجميع المسابقات، ونجح النمور في الفوز بـ 19 مباراة.

وفي المقابل فقد فاز الحزم مرتين فقط على الاتحاد في تاريخ المسابقات، بينما سيطر التعادل على مواجهات الفريقين 5 مرات.

أخر مواجهة

وكانت آخر مواجهة بين الاتحاد والحزم انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، وأقيمت هذا الموسم، بالجولة الحادية عشر، حيث سجل هدفي النمور كريم بنزيما وحسن قادش، بينما أحرز هدفي الحزم فايز سيليماني ومحمد فؤاد.