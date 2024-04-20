مواعيد مباريات اليوم السبت 20 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات الرياضية حول العالم، ومن بينها مباراة بين فريقي الحزم والاتحاد ضمن مسابقة دوري روشن السعودي.
الدوري السعودي:
الأخدود ضد ضمك: الساعة 6:00 مساءً، على قناة SSC 1 HD
الاتفاق ضد الوحدة: الساعة 9:00 مساءً، على قناة SSC 2 HD
الحزم ضد الاتحاد: الساعة 9:00 مساءً، على قناة SSC 1 HD
كأس الاتحاد الإنجليزي:
مانشستر سيتي ضد تشيلسي: الساعة 6:15 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1
دوري أبطال أفريقيا:
مازيمبي ضد الأهلي: الساعة 3:00 عصراً، على قناة beIN Sports HD 6
الترجي ضد صن داونز: الساعة 9:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 6
الدوري الإنجليزي:
لوتون تاون ضد برينتفورد: الساعة 4:00 عصراً، على قناة beIN Sports HD 1
شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي: الساعة 4:00 عصراً، على قناة beIN SPORTS XTRA 2
وولفرهامبتون ضد أرسنال: الساعة 8:30 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني:
سيلتا فيجو ضد لاس بالماس: الساعة 2:00 ظهراً، على قناة beIN Sports HD 3
رايو فاليكانو ضد أوساسونا: الساعة 4:15 عصراً، على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا ضد ريال بيتيس: الساعة 6:30 مساءً، على قناة beIN Sports HD 3
جيرونا ضد قاديش: الساعة 9:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي:
إمبولي ضد نابولي: الساعة 6:00 مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1
هيلاس فيرونا ضد أودينيزي: الساعة 8:45 مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني:
فولفسبورج ضد بوخوم: الساعة 3:30 عصراً
كولن ضد دارمشتات 98: الساعة 3:30 عصراً، على قناة beIN SPORTS XTRA 1
هوفنهايم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ: الساعة 3:30 عصراً، على قناة beIN SPORTS XTRA 3
هايدنهايم ضد لايبزيج: الساعة 3:30 عصراً، على قناة beIN Sports HD 5
يونيون برلين ضد بايرن ميونخ: الساعة 6:30 مساءً، على قناة beIN Sports HD 5
الدوري الفرنسي:
نانت ضد رين: الساعة 5:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 4
لانس ضد كليرمون فوت 63: الساعة 9:00 مساءً، على قناة beIN Sports HD 4
الدوري التركي:
اسطنبول سبور ضد فاتح قرا جمرك: الساعة 12:30 ظهراً
قونيا سبور ضد ألانيا سبور: الساعة 3:00 عصراً
قيصري سبور ضد طرابزون سبور: الساعة 6:00 مساءً، على قناة beIN SPORTS XTRA 3
سامسون سبور ضد أضنة ديمرسبور: الساعة 6:00 مساءً