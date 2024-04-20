أداة ذكاء اصطناعي من مايكروسوفت تحوّل الصور والمقاطع الصوتية إلى “وجوه ناطقة”

ابتكر باحثون من شركة “مايكروسوفت” أداة ذكاء اصطناعي جديدة تستطيع تحويل صور وجوه ومقاطع صوتية إلى فيديوهات واقعية لأشخاص يتكلمون، وذلك وفقًا لوثيقة نشرتها الشركة هذا الأسبوع.

وأوضحت الشركة أن هدف هذه الأداة ليس لخلق محتوى يغري بالتضليل أو الخداع، مؤكدة أنها تدرك أن هذه التقنيات يمكن استغلالها بطرق غير محمودة.

تسبب التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يسمح بإنتاج محتوى متنوع وعالي الجودة، مخاوف بشأن سوء استخدامه في التلاعب والتضليل.

وأكدت “مايكروسوفت” أن بحثها يركز على استخدام التقنية في إنشاء شخصيات افتراضية تساهم في الأمور الإيجابية، وأنها تدين أي استخدام يهدف إلى إنتاج محتوى مضلل أو ضار.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الشركة لن تُطلق هذه الأداة أو تقديم تفاصيل تقنية حولها إلى حين التأكد من استخدامها بمسؤولية وفقًا للقوانين.

الأداة الجديدة، التي تحمل اسم “فاسا-1” VASA-1، تأخذ صورة وجه بسيطة مع مقطع صوتي وتحوّلهما إلى فيديو واقعي يعبر عن وجه يتحدث بشكل واقعي.