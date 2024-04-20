أطعمة مسببة لالتهابات المفاصل

يُعاني العديد من الأشخاص من آلام والتهابات المفاصل، وقد تلعب طبيعة النظام الغذائي دورًا في تفاقم هذه المشكلة.

في هذا الصدد، أوضح الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف في برنامجه الطبي على قناة “روسيا” أن الأطعمة التي نتناولها تؤثر بشكل مباشر على صحة المفاصل، حيث يمكن تصنيفها إلى نوعين:

1. أطعمة مضادة للالتهابات:

الفواكه والخضروات الطازجة.

الأسماك البحرية.

منتجات الألبان.

تساعد هذه الأطعمة على تقليل الالتهابات في الجسم وتحسين صحة المفاصل بشكل عام.

2. أطعمة تزيد الالتهابات:

الحلويات.

الأطعمة الدهنية.

الأطعمة المقلية والمدخنة.

النقانق المصنعة.

اللحوم الحمراء.

يُحذر الطبيب مياسنيكوف من مخاطر الإفراط في تناول هذه الأطعمة، حيث أنها تُسبب السمنة وتُؤثر سلبًا على صحة الجهاز العصبي، مما ينعكس بدوره على صحة المفاصل.

كما نوه الطبيب إلى أهمية مضغ الطعام بشكل جيد لتحسين عملية امتصاص المواد المفيدة، وأشار إلى دور الإنزيمات في اللعاب في تسهيل عملية الهضم وتقليل التهابات المعدة والأمعاء.

يعكس توجهات الطبيب الروسي إلى دور الغذاء في الصحة العامة وصحة المفاصل، ما يشير إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام والمفاصل بشكل خاص.