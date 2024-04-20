حقيقة اقتراب زيدان من تدريب بايرن ميونخ

تحدثت تقارير صحفية عن حقيقة مفاوضات نادي بايرن ميونخ مع الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد السابق، من أجل تولي قيادة الفريق الفترة المقبلة خلفا للمدرب توماس توخيل.

وتلقى نادي بايرن ميونخ ضربة كبيرة تتعلق بآماله في تعيين مدرب جديد هذا الشهر، حيث قرر جوليان ناجلسمان تمديد عقده مع المنتخب الألماني،وسيبقى المدرب البالغ من العمر 36 عامًا في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا حتى اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في عام 2026.

وأكدت شبكة “سكاي ألمانيا” أنه لا صحة للأنباء القادمة من إسبانيا حول مفاوضات البايرن مع زيدان، حتى هذه اللحظة، مؤكدة أن اسم زين الدين زيدان ليس مطروحا ضمن قائمة خيارات بايرن ميونخ”.

ويبحث فريق بايرن ميونخ الألماني عن مدير فني جديد، بعد الإعلان عن فسخ التعاقد مع توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري.