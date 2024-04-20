التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي في قمة تشيلسي الليلة

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع تشيلسي على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، اليوم السبت، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023-2024.

ويبحث فريق مانشستر سيتي عن مصالحة جماهيره في مباراة اليوم أمام تشيلسي بعد وداعه بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد فريق ريال مدريد، بركلات الترجيح.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد عبوره فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، بينما حجز تشيلسي مقعده في هذا الدور على حساب فريق ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومباراة اليوم بين مانشستر سيتي وتشيلسي من الصعب التكهن بنتيجتها، خاصة بعد نتائج الفريقين هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعادلا في مباراتَي الذهاب والإياب «4-4 و1-1».

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: جوسكو جفارديول، روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين.