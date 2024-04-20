التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الحزم في دوري روشن

يواجه فريق الاتحاد نظيره الحزم، اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن السعودي”.

ويدخل فريق الاتحاد مباراة اليوم أمام الحزم رافعًا شعار الفوز، وذلك من أجل العودة إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري السعودي بعد تعثره في آخر جولتين بالمسابقة.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، والفوز في مباراة اليوم أمام الحزم سيجعله يتقدم إلى المركز الرابع الذي يتواجد به حاليًا فريق التعاون برصيد 48 نقطة.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الحزم في الدوري السعودي اليوم

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، حسن كادش، أحمد حجازي، مد الله العليان.

خط الوسط: نجولو كانتي، جوتا، فرحة الشمراني.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما، روماينيو.