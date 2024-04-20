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فريق التحرير

20 أبريل 2024

حارق نفسه خارج محكمة ترامب يُفارق الحياة وسط جدل حول سر انتحاره

منوعات
حارق نفسه خارج محكمة ترامب يُفارق الحياة وسط جدل حول سر انتحاره

بعد وفاة الرجل الذي أضرم النار في نفسه أمام دار المحكمة في نيويورك، تتجه الأنظار الآن نحو محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووفقًا لتقرير شبكة NBC News الأمريكية، أفادت مصادر في مستشفى تم نقل Maxwell Azzarello إليه بوفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الحادث.

ففي حادثة صادمة في ولاية فلوريدا، قام الشاب ماكسويل أزاريلو، البالغ من العمر منتصف الثلاثينات ومن سكان مدينة “سانت أوغسطين”، بفعل مأساوي خلال تظاهرة في منطقة احتجاجية.

ويوم الجمعة الماضي، قرر أزاريلو إلقاء منشورات تتناول نظرية المؤامرة، ولكن الأمور انقلبت بشكل مروع عندما قام بسكب مادة مشتعلة على جسمه وأشعل النار في نفسه.

وعلى الفور تم تصوير الحادث المروع، حيث بدأ أزاريلو يشتعل بالنار أمام الحشد المتجمع، الذين صدموا بما رأوه أمام أعينهم.

بينما كان يشتعل باللهب، تدخل بعض الحضور بسرعة لإطفاء الحريق باستخدام معاطفهم، بينما وصلت فرق الإنقاذ لتقديم المساعدة.

ورغم الجهود الجادة للحاضرين في إنقاذه، فقد أصيب أزاريلو بإصابات خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وتبين أن السائل الذي استخدمه أزاريلو كان مسرعاً يحتوي على الكحول، مما أدى إلى اشتعاله بسرعة.

ويعتبر هذا الحادث تذكيرًا مروعًا بخطورة التصرفات الخطرة والعنيفة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج مأساوية.

وفي الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، يظهر شخص يُدعى أزاريو وهو يشعل النار في نفسه بعد وضع يديه خلف رأسه.

و على الفور، تدخلت قوات الأمن وتم نقله على الفور إلى المستشفى حيث فارق الحياة بسبب حروق شديدة، حاملا معه سر انتحاره.

فالحادث تسبب في حالة من الصدمة والذعر بين المارة الذين كانوا في المكان، وقد كان الشخص يقف في الحديقة المحاصرة عندما وقعت الحادثة.

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