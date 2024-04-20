إيلون ماسك يُعارض حظر تيك توك المحتمل في الولايات المتحدة

أعرب الرجل الأعمال المشهور إيلون ماسك عن رأيه الرافض لفكرة حظر تيك توك في الولايات المتحدة.

في منشور على منصته “إكس”، أشار ماسك إلى أن الحظر المحتمل لتيك توك قد يكون مفيدًا لمنصة إكس الخاصة به، لكنه شدد على أن مثل هذا القرار يتعارض مع حرية التعبير التي تمثل قيمًا أساسية للولايات المتحدة.

الخلاف حول تيك توك يأتي في سياق تصويت مجلس النواب الأميركي على قانون يمكن أن يؤدي إلى حظر المنصة التي تحظى بشعبية كبيرة، بينما يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أن تيك توك تشكل تهديدًا بالتجسس والتلاعب من قبل الصين.

وفي سياق متصل، يستعد مجلس النواب للتصويت على حزمة من المساعدات لعدة دول، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بالإضافة إلى قانون متعلق بالشبكات الاجتماعية.

إذا مر القانون، فسيتعين على الشركة الصينية المالكة لتيك توك “بايت دانس” بيع التطبيق في غضون فترة محددة، وإلا سيتم حظره من متجري تطبيقات “أبل” و”غوغل” في الولايات المتحدة.

من جانبها، أعربت تيك توك عن استيائها من محاولة استخدام قانون المساعدات الخارجية لتمرير قوانين تهدد حقوق حرية التعبير، مؤكدة أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر سلبًا على حقوق المستخدمين ويفتح الباب أمام سابقة تستهدف شبكات اجتماعية أخرى.

القانون الموجه ضد “بايت دانس” يمنح الرئيس الأميركي سلطة تصنيف التطبيقات الأخرى كتهديدات للأمن القومي، خاصة إذا كانت تابعة لدول معادية للولايات المتحدة.