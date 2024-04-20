مختص في الطقس: السعودية لن تتأثر بالأحوال الجوية في الإمارات وعمان

قال المختص في الطقس عادل القازنلي، إن هناك حالة خاصة صادفت الإمارات وعمان في المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب الدولتين.

وأضاف “القازنلي” في تصريحات لقناة الإخبارية، أنه رغم أن حجم الأمطار تجاوزت أكثر من 255 ملي في يوم واحد وهي كمية غزيرة في دبي وهذا يصنف من الفيضانات لأنه فوق المعدل، كما تواجدت كمية كبيرة بعمان، مشيرًا إلى أنه لن تتأثر السعودية من سيول الإمارات وسلطنة عمان.

وتابع “القازنلي”: “تنشط السحب الركماية الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وأيضًا المرتفعات الشرقية لمنطقة جازان والتي تبشر بإمكانية سقوط أمطار”.

وأوضح أن شهر أبريل أكثر الشهور في السنة غزارة في الأمطار والمعدلات المناخية تشير إلى ذلك.